Хотел бы MARC STORACE оказаться в AC/DC?



Вокалист KROKUS Marc Storace в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь сказал, что не жалеет, что в свое время не пошел на прослушивание в AC/DC:



«Меня каждый раз спрашивают, но это очень простой вопрос, и на него есть простой ответ. Я никогда не проходил прослушивание в AC/DC. AC/DC никогда не просили меня лично пройти прослушивание в начале 1980-х, сразу после того, как Бон Скотт, к сожалению, покинул нас. Меня отвёл в сторону директор одной концертной компании в Бирмингеме, которая поставила новое световое шоу для KROKUS перед туром "Hardware" в Европе. И меня отвели в сторону, потому что эти ребята также занимались оборудованием для гастролей AC/DC, BLACK SABBATH и ещё Бог знает кого. И я сказал: "Стив, ты действительно думаешь, что на данном этапе я хочу уйти из KROKUS? Смотри, KROKUS расцветают". Мой дебютный альбом "Metal Rendez-Vous" с KROKUS сразу же попал в чарты, стал золотым в Швейцарии, и телефоны разрывались. И наш менеджмент, агентство Free & Virgin, в то время не могло справиться с этим потоком. А потом мы впервые выступили в США, на фестивале в Чикаго, и наш будущий менеджер Бутч Стоун встретился с Джоном Калоднером, большим именем в шоу-бизнесе. И у нас состоялись переговоры. После этого мы играли на фестивале в Рединге. И всё прошло как по маслу, очень здорово. А потом мы записали альбом "Hardware" и готовились отправиться в тур. И я был воодушевлён. Моё сердце принадлежало KROKUS. Так что предложение пойти на прослушивание в группу, которая потеряла своего вокалиста, — ладно, это была группа, которую я уважал, — но всё же я подумал: "Я буду крепко сидеть на той лошади, на которой уже еду. И я не хочу никого заменять". Вот что я подумал про себя. И я сказал: "Извини, Стив. Я остаюсь в своей группе".



Вот такая была эта давняя история. А что касается более свежей, когда Brian Johnson начал испытывать проблемы со слухом в 2016 году, и AC/DC практически пришлось отменять все эти большие стадионные концерты, многие поклонники предлагали - и я своими глазами видел это в интернете - как они писали "Эй, Angus, вам надо взять на это место Storace", ну и всё в таком духе. Конечно же, мне очень польстило и доставило удовольствие видеть, как мое имя всплывает в подобных разговорах. Я был очень благодарен фэнам за такое уважение моих заслуг, но в то же самое время я в полной мере осознавал, что они не собираются брать на работу певца из KROKUS, потому что я пою прямо как Бон Скотт. Именно по этой причине они и взяли к себе Brian Johnson'a. Так что, если бы они попросили меня во второй раз, я бы попробовал, это точно, потому что прошло много времени, и моё уважение к AC/DC с тех пор выросло до гигантских размеров. Они успешны и они этого заслуживают. В общем, вот так всё и было. А теперь Brian снова в деле, и я очень рад этому. Я очень рад за него. Он превосходен. Он отлично справляется со своей работой. И они вместе с группой — мне не хватает Малкольма [Янга, гитариста AC/DC] на сцене и Phil'a Rudd'a, но мы живём дальше. По крайней мере, они поддерживают корабль на плаву. Нам нужны AC/DC. Я так рад, что они возвращаются и собираются снова гастролировать. Пока мы живы, нам нужны такие группы, которые будут нести флаг рок-н-ролла и хард-рока».



На вопрос, будет ли он петь в AC/DC, если группа позвонит ему завтра и предложит выступить в туре в качестве замены, Marc ответил:



«Я бы, конечно, попробовал. Если честно, я бы с удовольствием спел эти песни и посмотрел бы на столь внушительную публику. Разве я мог бы от такого отказаться?»



Он также объяснил, почему 44 года назад он отказался от возможности пройти прослушивание в AC/DC:



«Если бы я был на тонущем корабле, я бы первым спрыгнул с него, но я не хотел подставлять своих друзей. Моя преданность KROKUS в то время была безграничной. И для меня в тот момент именно AC/DC были тонущим кораблём. Они тогда потеряли великого певца, великого автора песен — Бона Скотта. И что, мне нужно было рискнуть? Я даже не задумывался об этом. Всё произошло как вспышка в моём мозгу, все эти разные моменты и контрапункты. И это было из серии: "Стив, нет. Спасибо за предложение, но я останусь в группе, а KROKUS достигнут большого успеха"».





