сегодня



Новое видео STORACE



“Midnite Maniac”, новое видео группы STORACE, в состав которой входит вокалист KROKUS Marc Storace, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из переиздания “Live And Let Live + Bonus Live Album (2CD)”, выход которого намечен на 13 декабря:



CD 1

1. Live And Let Live

2. High On Love

3. Lady Of The Night

4. Carry The Burden

5. Broken Wings

6. No Place To Hide

7. Don't Wanna Go

8. Love Over Money

9. Time Waits For No One

10. Paradise





CD 2

1. Live And Let Live

2. High On Love

3. Midnite Maniac

4. Telephone Man

5. Lady Of The Night

6. Hellraiser

7. Broken Wings

8. To The Top

9. No Place To Hide

10. Don't Wanna Go

11. Carry The Burden

12. Love Over Money



«На создание этой песни меня вдохновила викторианская история о «Леди с лампой», или Флоренс Найтингейл, отважной медсестре-добровольце, которая, вопреки всему, улучшила ужасные санитарные условия, чтобы раненые солдаты не умирали в госпитале во время Крымской войны 1854 года.



«Lady Of The Night« отдает дань уважения храбрым и самоотверженным медсестрам, которые боролись за жизнь бесчисленных жертв коронавируса во время недавней мировой эпидемии!».



Говоря о релизе, Storace комментирует:



«Krokus прекратили свое существование из-за Covid, и никто толком не знал, чем закончится пандемия, поэтому, не теряя времени, я начал работу над сольным альбомом! «Live And Let Live» богат мелодичным вокалом, красочными риффами, отличными гитарными соло, множеством хуков и крепкой драйвовой ритм-секцией!!!»



О бонусном живом альбоме Mark отмечает:



«За последние три года интенсивных выступлений по всей Швейцарии мы записали множество концертов, и в этот концертный альбом вошли лучшие из них, выделив песни, которые мы записали во время жарких выступлений в цюрихском Hallenstadion в качестве специальных гостей KISS и The Scorpions, а также во время выступления на знаменитой сцене фестиваля Rock The Ring с Alice Cooper и его прославленной группой».







