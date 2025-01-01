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MARC STORACE: «Жаль, что KROKUS больше не пишут музыку»



В рамках недавнего интервью у Marc'a Storace'a спросили, были ли на его двух сольных альбомах песни, которые он планировал для KROKUS:



«Ну, это очень сложно сказать, потому что если бы KROKUS писали новый альбом, чего мы, к сожалению, не делали уже давно, то я бы работал с Fernando [Von Arb, гитара] — в основном он придумывает риффы и аранжировки - и Chris [Von Rohr, бас] тоже там, с идеями для текстов, аранжировок и прочего. А потом я добавляю свою часть, придумываю вокальные мелодии и поднимаю их на столько уровней, на сколько могу. Но все равно, да, это то, чего не было, и я не предвижу, что это случится.



О новом альбоме с KROKUS не было сказано ни слова. Но я рад, что KROKUS вернулись, начиная с [2023]. В 2024 году мы играли на многих фестивалях и получали от этого удовольствие. В группе появился новый, освежающий, веселый аспект. Даже команда, которая у нас есть, работает с нами уже много лет. Это как одна большая семья, и это на самом деле достойно восхищения, учитывая, как долго мы этим занимаемся, возраст группы, я — самый старший, [мне] 73 года. Но я полагаю, что возраст — это всего лишь цифра, когда у вас есть страсть и физическая возможность продолжать работу. Так что нужно заботиться о себе и не предаваться излишествам — как в музыке, так и в других сферах».



Затем Storace отметил, что он не в восторге от того, что KROKUS уже более десяти лет не выпускали альбом с полностью новым материалом.



«Я не слишком доволен тем, что KROKUS не хотят выпустить новый альбом, сесть вместе и написать новые песни. Для меня это творчество очень важно для моей души. Мое сердце и душа вкладываются в песни, которые мы пишем, а затем они переходят в песни, когда мы их исполняем. Так рождается то, что мы создаем, и это в какой-то степени прекратилось. Мы питаемся старым материалом, и это здорово — я люблю петь песни KROKUS, и вообще я сентиментальный парень, ностальгирующий и все такое, и, как я уже сказал, мы снова стали больше похожи на команду. Так что никогда не говори «никогда», но в то же время ситуация такова, какова она есть. Так что мне нравится выступать с KROKUS, но я наслаждаюсь творчеством и работой [моего сольного проекта] STORACE. Это серьезная борьба. Нам ничего не подносят на блюдечке, и ничего не падает с неба. [Смеется]»







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