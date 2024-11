все новости группы







сегодня



MICHAEL WILTON о сольном альбоме



Гитарист QUEENSRŸCHE Michael "Whip" Wilton шестого декабря на Rat Pak Records выпустит свой дебютный сольный альбом Volume 1, за сведение и мастеринг которого отвечал Chris "Zeuss" Harris (Queensrÿche, Rob Zombie, Shadows Fall). В недавнем интервью The Metal Voice Wilton рассказал как пришла идея его записи:



«На протяжении многих лет, например, последних десяти лет, я постоянно пишу песни. И некоторые из них, в зависимости от моего настроения и прочего, не подходят для QUEENSRŸCHE. Так что у меня просто изобилие идей и песен. И я просто решил поработать над ними и собрать их вместе. И я нашел несколько подходящих мне людей».



Говоря о музыкальном направлении «Volume 1», Wilton сказал: «Это не пауэр-метал, не высокие оперные партии или что-то в этом роде. Это скорее просто хард-рок... Это моя игра на гитаре... Все, кто его слышал, говорят, что это очень круто».



Относительно возможных концертов в его поддержку:



«Мне пришлось бы написать «Volume Two». [Смеётся] Концерты возможны, но QUEENSRŸCHE так заняты, и мы постоянно работаем. Но если в расписании появится свободное место, может быть, на неделю, или две недели, или три недели, или что-то в этом роде, то это не исключено. Хороший друг барабанщика купил гастрольный автобус, так что это шаг в правильном направлении [Смеется]».



На вопрос о том, будет ли в какой-то момент выпущен следующий альбом, Wilton сказал: «О, я знаю, что будет, потому что шесть или семь [песен для него] уже готовы».



По его словам, некоторые музыкальные идеи на «Volume 1» возникли довольно давно. «Некоторым из них по два года, некоторым по пять лет, а некоторым даже по десятилетию».



Трек-лист:



01. People Suffer

02. Get Away

03. Glitch In Time

04. Toxic Girl

05. Reason To Fight

06. On Your Way

07. Turn The Page

08. Wasted Time

09. Drowning At Daybreak







