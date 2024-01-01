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MICHAEL WILTON три года готовил альбом



MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, сколько ему потребовалось времени для создания сольного альбома "Volume 1", релиз которого намечен на шестое декабря на Rat Pak Records:



«Наверное, около трех лет. У меня появились несколько парней в Сиэтле. Потом у меня произошли некоторые изменения, и я переехал во Флориду. А потом мы отправились в несколько туров с JUDAS PRIEST. Время летит. И наконец я смог выделить целую неделю на сведение с продюсером Zeuss. Я к тому, что все уже давно готово. Так что осталось только закончить все дела и отдать альбом Zeuss'у».



Объясняя, почему выпуск «Volume 1» занял так много времени, он сказал:



«Внезапно мы оказались так заняты в QUEENSRŸCHE. Альбом оказался на втором плане. Я подразумеваю, что это и есть «Volume One». Я уже работаю над «Volume Two»... Думаю, [следующий альбом] будет гораздо быстрее [завершен и выпущен]. Возможно, мы соберем его в следующем году и [выпустим], надеюсь, в следующем, то есть в 26-м».







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