Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 15
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
[= ||| все новости группы



*

Michael Wilton

*
| - |

|||| сегодня

MICHAEL WILTON обещает альбом QUEENSRŸCHE



zoom
MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам рассчитывать на новый материал от QUEENSRŸCHE:

«Да, мы представили друг другу кучу демо-записей и работаем над их подготовкой. Мы надеемся, что Zeuss, продюсер, займется этой работой. Но, по сути, мы сейчас находимся в ситуации гастролей после пандемии, когда группам приходится много путешествовать. И мы тоже много гастролируем. Поэтому сложно выделить какой-то определенный срок для записи очередного альбома. Но мы собираемся записать еще один. И, надеюсь, мы сможем начать или записать его в 2025 году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 33

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом