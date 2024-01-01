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MICHAEL WILTON обещает альбом QUEENSRŸCHE
MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам рассчитывать на новый материал от QUEENSRŸCHE:
«Да, мы представили друг другу кучу демо-записей и работаем над их подготовкой. Мы надеемся, что Zeuss, продюсер, займется этой работой. Но, по сути, мы сейчас находимся в ситуации гастролей после пандемии, когда группам приходится много путешествовать. И мы тоже много гастролируем. Поэтому сложно выделить какой-то определенный срок для записи очередного альбома. Но мы собираемся записать еще один. И, надеюсь, мы сможем начать или записать его в 2025 году».
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