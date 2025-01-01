16 фев 2025



MICHAEL WILTON: «Мы работаем над демо»



Гитарист QUEENSRŸCHE MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела с новым материалом:



«Сейчас мы работаем над демо-записями для следующего альбома, что очень важно для нас. После этого [европейского тура] у нас будет круиз Monsters Of Rock, а затем фестивали Monsters Of Rock в Южной Америке. Таким образом, мы доберемся до мая. Затем у нас будет несколько эпизодических концертов, но мы также планируем поработать с нашим продюсером Chris 'Zeuss' Harris и продолжить работу над альбомом. Надеюсь... Но мы уже получаем предложения на конец года, так что я не уверен, когда выйдет альбом. [Смеется]».







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