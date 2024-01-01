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MICHAEL WILTON: «Я умею считать деньги»



MICHAEL WILTON в недавнем эпизоде "Talk Louder" ответил на вопрос о том, что самое "экстравагантное" он смог себе позволить, когда стал получать деньги за свой труд:



«Ну, я думал о приземленном. У меня есть семья, так что дом. [ Смеется ] А потом гитары. [ Смеется ] Вот и все.



Я не был любителем быстрых машин. Я из семьи, где учатся, наверное, больше экономить деньги, чем постоянно их тратить. Так что, да, я стараюсь быть настолько ответственным, насколько это возможно. Но только в этом туре... Ну, в предыдущем туре я купил, кажется, шесть гитар. В этом туре я обуздал себя и купил только три. Так что дела у меня идут немного лучше».



На вопрос, следит ли он за тем, сколько у него гитар, он ответил:



«С годами, еще с 90-х, когда за тобой стоит гитарная компания, они подкидывают тебе гитары, потому что ты играешь на них вживую, и с каждым туром их накапливается все больше. Так что, да, могу только предполагать, сколько их».







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