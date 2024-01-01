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Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте



Mikey Doling в недавнем интервью рассказал о причинах, почему он не хочет раскрывать имя вокалиста SNOT раньше времени:



«Пусть он выйдет на сцену. Вот и все. И выясните, кто он такой, самостоятельно. Если он произнесет свое имя, отлично. Но последнее, что я хочу сделать, — это зайти в Интернет и выложить его имя, а потом люди зайдут в его социальные сети и т.д. и начнут пристально изучать его еще до того, как он выйдет на сцену. Потому что именно это и произойдет. Я к тому, что вы живете в тени великого Линна Стрейта [покойного вокалиста SNOT]. Так что ему предстоит нелегкий путь. Сначала он должен проявить себя на сцене. И мы даем ему эту возможность. Потому что, как я уже сказал, если я сейчас назову его имя, многие люди сразу же пойдут в его социальные сети»



Но он потрясающий. Позвольте мне сказать, что когда он прислал мне свои пробные ролики, кассеты, записи, я был потрясен так, как никогда не был потрясен со времен [распада оригинального состава SNOT]. И первым делом я отправил их Tumor'у, моей правой руке, моему бас-гитаристу из SNOT. Обычно ему ничего не нравится. Он очень циничен. Он самый лучший парень на свете, он мой брат, но иногда он бывает циничным человеком. И он сразу же позвонил мне и сказал: «Ни хрена себе яйца». Это цитата. «Где вы нашли этого парня? Мы нашли своего чувака. Мы нашли его». Вот так все и произошло. Потом, конечно, я отправил его Jamie и Sonny, и они оба согласились, что это тот самый парень. И вот он здесь. Мы нашли его».





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