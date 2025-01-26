26 янв 2025



Вокалист SNOT о первых концертах



Andy Knapp опубликовал свои впечатления от первых концертов с группой SNOT:



«Я чувствую, что наконец-то смог перевести дух и спуститься с небес.



1/17/25 и 1/18/25 будут двумя датами, которые я запомню на всю оставшуюся жизнь.



Я не знаю, как выразить словами этот опыт. Это очень похоже на воплощение мечты и ощущение «полного круга.



Я очень счастлив и польщен тем, что оказался в такой ситуации.



Я до сих пор не знаю, какие слова подобрать, но я хочу поблагодарить моих друзей, которые всегда прикрывали меня еще до того, как это произошло. Тем, кто верил в меня и мечтал вместе со мной. Спасибо вам, люди! Вы знаете, кто вы такие! И моему ангелу-жене. Я люблю тебя, Ариана. Спасибо тебе за все, что ты есть.



SNOT FOREVER! LYNN STRAIT FOREVER!!!! LETS GO!!!»







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