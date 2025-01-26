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Snot

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|||| 26 янв 2025

Вокалист SNOT о первых концертах



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Andy Knapp опубликовал свои впечатления от первых концертов с группой SNOT:

«Я чувствую, что наконец-то смог перевести дух и спуститься с небес.

1/17/25 и 1/18/25 будут двумя датами, которые я запомню на всю оставшуюся жизнь.

Я не знаю, как выразить словами этот опыт. Это очень похоже на воплощение мечты и ощущение «полного круга.

Я очень счастлив и польщен тем, что оказался в такой ситуации.

Я до сих пор не знаю, какие слова подобрать, но я хочу поблагодарить моих друзей, которые всегда прикрывали меня еще до того, как это произошло. Тем, кто верил в меня и мечтал вместе со мной. Спасибо вам, люди! Вы знаете, кто вы такие! И моему ангелу-жене. Я люблю тебя, Ариана. Спасибо тебе за все, что ты есть.

SNOT FOREVER! LYNN STRAIT FOREVER!!!! LETS GO!!!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 янв 2025
xRReth
Даже если тема не пойдёт дальше концертов - в любом случае трибьют у него получился крайне мощный. И исполнял здорово и с толпой работал как надо. Я посмотрел и кайфанул
Like!1
26 янв 2025
g
gravitgroove
xRReth, жаль, что они это не начали делать хотя бы после, как Доулинг из Soulfly свалил в 2003. Там, конечно, понятно, что у остальных дела и проекты паралельно были, но сейчас они уже просто воспринимаются как растерявшие былую актуальность на перспективу. И мутки бывшего гитарного ядра Hed pe - Вестаил и Чизаз, которые выступают по маленьким клубам с более спокойными песнями с первых двух альбомов, идентичны.

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