сегодня



SNOT работают над новой музыкой



Гитарист SNOT Mikey Doling в интервью "The Garza Podcast" сказал, что группа думает о новом материале:



«О, у меня есть риффы, чувак».



John "Tumor" Fahnestock добавил: «Мы с Mikey записали материал шесть-семь лет назад, который звучит как SNOT, потому что так мы и работаем вместе».



Mikey продолжил: «Вокала пока нет, но мы пишем».



John добавил: «Но музыка будет такой, что вы скажете: «Вот дерьмо. Это просто настоящий SNOT». Это именно наша стихия. Это не борьба. Мы просто так работаем. И потом, если соединить их вместе... Раньше это было что-то вроде «Восточное побережье — Западное побережье», и сейчас все ровно также и это до сих пор работает!»







+0 -0



просмотров: 67

