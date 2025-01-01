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*Видео с текстом от DESTINITY 467
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Snot

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|||| сегодня

SNOT работают над новой музыкой



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Гитарист SNOT Mikey Doling в интервью "The Garza Podcast" сказал, что группа думает о новом материале:

«О, у меня есть риффы, чувак».

John "Tumor" Fahnestock добавил: «Мы с Mikey записали материал шесть-семь лет назад, который звучит как SNOT, потому что так мы и работаем вместе».

Mikey продолжил: «Вокала пока нет, но мы пишем».

John добавил: «Но музыка будет такой, что вы скажете: «Вот дерьмо. Это просто настоящий SNOT». Это именно наша стихия. Это не борьба. Мы просто так работаем. И потом, если соединить их вместе... Раньше это было что-то вроде «Восточное побережье — Западное побережье», и сейчас все ровно также и это до сих пор работает!»




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