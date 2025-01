сегодня



SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом



SNOT дебютировали 17 января в House Of Blues, Anaheim, California, с новым вокалистом Andy Knapp'ом из STRONGER THAN MACHINES:



01. Snot

02. Stoopid

03. Joy Ride

04. The Box

05. Snooze Button

06. 313

07. Get Some

08. Deadfall

09. I Jus' Lie

10. Get Some O' Deez

11. Unplugged

12. Tecato

13. Mr. Brett (with Aimee Echo)

14. Get Some Keez (featuring Anton Pukshansky, the engineer from "Get Some", on keys)

15. My Balls

16. Starlit Eyes (live debut)

17. Absent





