Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»



Mikey Doling опубликовал небольшое видео, в котором в очередной раз объяснил, почему SNOT не хотят раскрывать имя вокалиста:



«Эй, чо как дела, караси? С вами тут Mickey. Я хотел заглянуть сюда, пока еду в Лас-Вегас. Я много размышляю и думаю о том, как я благодарен за то, что SNOT вернулись.



Я чертовски рад выйти на сцену и снова начать играть с моими братьями, оригинальным составом SNOT, с нашим новым вокалистом, конечно же, которого вы все узнаете после концерта 17 января в Anaheim House Of Blues Parish room.



Я хотел сообщить вам, что причина, по которой мы не сообщаем вам, кто вокалист, заключается в том, что социальные сети могут быть жестокими, и они просто полезут прямиком в его — я не особо в этом разбираюсь, в его ЕпплоБуку, Ин-сто-грамм или еще куда — и начнут тщательно изучать его еще до того, как он выйдет на сцену со SNOT.



Я скажу вам вот что: он не тот, кого вы знаете, он не какая-то большая знаменитая рок-звезда или певец, потому что я слышал, что многие люди думают именно так. Они думают, что это и есть причина, по которой мы держим все в секрете. Это не так. Мы нашли парня, который очень талантлив, очень крутой человек, и он просто делает все правильно. Он невероятен. Я абсолютно уверен, что вы все будете очень довольны, когда увидите, что он творит со SNOT.



В любом случае, 17 января в Анахайме, House Of Blues, а следующий вечер, 18 января, в Сан-Диего, Brick By Brick. На это шоу еще остались билеты, если вы хотите прийти. Мы будем рады видеть вас там. Успейте купить билеты, пока они не разошлись, потому что они обязательно будут проданы. А затем, 8 февраля, в родном городе SNOT, Санта-Барбаре, в SoHo. Билеты на это шоу уже проданы.



Так что, да, с нетерпением жду выхода на сцену и возможности надрать вам задницу. И я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. И пусть у нас будет офигенный 2025 год!»















