8 дек 2018



Новая песня FORCES UNITED





Друзья, мы представляем вам новую песню FORCES UNITED-ДЕТЯМ! Завершающий трек альбома называется "БЫЛ ТОГДА ДРУГИМ НАШ МИР" (Гимн рокерам 80-х! ). В треке принимают участие вокалисты FU Евгений Егоров, Пётр Елфимов, Сергей Синёв, Юлия Пак, Андрей Лобашёв , Дмитрий Скиданенко и Кирилл Немоляев! Песня "ностальгическая", о далеких временах прошлого столетия, когда рок-музыка была под запретом и существовали даже списки запрещенных групп в СССР!

Но, несмотря на все запреты, РОК БЫЛ!!! 🤘🏻О своих ощущениях того периода и о любимых группах 80-х и повествует этот гимн !



Кстати, подробнее о запрещенных группах в СССР можно прочитать в книге "Истерия Рока" в главе "Черные Чарты Черненко")



Музыка: Кирилл Немоляев и Константин Селезнев

Текст: Анатолий Жуков и Кирилл Немоляев

Состав музыкантов:

Константин Селезнёв- гитара, бас-гитара

Александр Карпухин -барабаны

Александр Андрюхин- клавишные



Оформить предзаказ альбома и поддержать проект можно здесь







+0 -2



( 1 )





просмотров: 276

