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8 дек 2018
Новая песня FORCES UNITED
Друзья, мы представляем вам новую песню FORCES UNITED-ДЕТЯМ! Завершающий трек альбома называется "БЫЛ ТОГДА ДРУГИМ НАШ МИР" (Гимн рокерам 80-х! ). В треке принимают участие вокалисты FU Евгений Егоров, Пётр Елфимов, Сергей Синёв, Юлия Пак, Андрей Лобашёв , Дмитрий Скиданенко и Кирилл Немоляев! Песня "ностальгическая", о далеких временах прошлого столетия, когда рок-музыка была под запретом и существовали даже списки запрещенных групп в СССР!
Но, несмотря на все запреты, РОК БЫЛ!!! 🤘🏻О своих ощущениях того периода и о любимых группах 80-х и повествует этот гимн !
Кстати, подробнее о запрещенных группах в СССР можно прочитать в книге "Истерия Рока" в главе "Черные Чарты Черненко")
Музыка: Кирилл Немоляев и Константин Селезнев
Текст: Анатолий Жуков и Кирилл Немоляев
Состав музыкантов:
Константин Селезнёв- гитара, бас-гитара
Александр Карпухин -барабаны
Александр Андрюхин- клавишные
Оформить предзаказ альбома и поддержать проект можно здесь
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Умник
Впервые в жизни стало стыдно, что люблю тяжелую музыку
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