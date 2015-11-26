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*Forces United*



8 дек 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

12 ноя 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

23 окт 2018 : 		 Новые релизы FORCES UNITED

7 май 2018 : 		 СИМФОНИЯ ХОЛСТИНИНА – юбилейный проект к 60-летию основателя и гитариста группы «АРИЯ»

1 ноя 2017 : 		 Новая песня FORCES UNITED

19 окт 2017 : 		 Фрагмент рок-оперы МАВЗОЛЕЙ

9 окт 2017 : 		 Новые песни FORCES UNITED

22 сен 2017 : 		 Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED

30 май 2017 : 		 Новый альбом вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новый EP FORCES UNITED доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

24 ноя 2015 : 		 Новая песня FORCES UNITED

18 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР FORCES UNITED

25 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

5 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED выйдет в июне

4 мар 2015 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

19 июн 2014 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 JOHN WEST в FORCES UNITED

30 янв 2014 : 		 Новый альбом FORCES UNITED выйдет в апреле

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|||| 8 дек 2018

Новая песня FORCES UNITED


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Друзья, мы представляем вам новую песню FORCES UNITED-ДЕТЯМ! Завершающий трек альбома называется "БЫЛ ТОГДА ДРУГИМ НАШ МИР" (Гимн рокерам 80-х! ). В треке принимают участие вокалисты FU Евгений Егоров, Пётр Елфимов, Сергей Синёв, Юлия Пак, Андрей Лобашёв , Дмитрий Скиданенко и Кирилл Немоляев! Песня "ностальгическая", о далеких временах прошлого столетия, когда рок-музыка была под запретом и существовали даже списки запрещенных групп в СССР!
Но, несмотря на все запреты, РОК БЫЛ!!! 🤘🏻О своих ощущениях того периода и о любимых группах 80-х и повествует этот гимн !

Кстати, подробнее о запрещенных группах в СССР можно прочитать в книге "Истерия Рока" в главе "Черные Чарты Черненко")

Музыка: Кирилл Немоляев и Константин Селезнев
Текст: Анатолий Жуков и Кирилл Немоляев
Состав музыкантов:
Константин Селезнёв- гитара, бас-гитара
Александр Карпухин -барабаны
Александр Андрюхин- клавишные

Оформить предзаказ альбома и поддержать проект можно здесь




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Умник


8 дек 2018, 23:09		Вспоминается фраза из экранизации Собачьего Сердца: "Это какой-то позор!"

Впервые в жизни стало стыдно, что люблю тяжелую музыку


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