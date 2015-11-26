28 ноя 2020



Новая песня FORCES UNITED





Друзья, представляем вам новую песню в исполнении Сергея Синёва, которая войдет в альбом FORCES UNITED "ПРЕДАНИЯ о ПРЕДАННЫХ и ПРЕДАТЕЛЯХ", ЧАСТЬ 1.



Музыка- Кирилл Немоляев

Текст- Александр Елин

Вокал- Сергей Синёв

Аранжировка- Константин Селезнев, Кирилл Немоляев

Гитары, бас, клавишные - Константин Селезнев.

Фортепиано - Александр Дронов Барабаны - Александр Карпухин

Сведение - Николай Венгржанович







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