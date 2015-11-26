Новая песня FORCES UNITED

Друзья, представляем вам новую песню в исполнении Сергея Синёва, которая войдет в альбом FORCES UNITED "ПРЕДАНИЯ о ПРЕДАННЫХ и ПРЕДАТЕЛЯХ", ЧАСТЬ 1.
Музыка- Кирилл Немоляев
Текст- Александр Елин
Вокал- Сергей Синёв
Аранжировка- Константин Селезнев, Кирилл Немоляев
Гитары, бас, клавишные - Константин Селезнев.
Фортепиано - Александр Дронов Барабаны - Александр Карпухин
Сведение - Николай Венгржанович
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