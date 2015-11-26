ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ выпускает новую работу

Друзья, у нас для вас отличные новости - мы запускаем крауд-кампанию по сбору средств на выпуск второго сольного альбома Евгения Егорова (Эпидемия)!!. Продюсер альбома и автор музыки Кирилл Немоляев.
Второго сольного альбома Егорова все заждались!! Кирилл и Евгений начали заниматься им сразу после первого одноименного сольника "Egorov". Второй альбом получился тоже очень мелодичным. Неповторимый голос Егорова здесь удачно сочетается с яркой и талантливой музыкой Немоляева, так что альбом станет прекрасным подарком и для меломанов и для самого Кирилла, к 50-летию которого он и приурочен!! Большинство треков на альбоме будут русскоязычные, но не обошлось и без англоязычных)
Осталось собрать средства на выход этого потенциального шедевра жанра! Время пошло!
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