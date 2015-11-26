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*Forces United*



4 апр 2019 : 		 ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ выпускает новую работу

8 дек 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

12 ноя 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

23 окт 2018 : 		 Новые релизы FORCES UNITED

7 май 2018 : 		 СИМФОНИЯ ХОЛСТИНИНА – юбилейный проект к 60-летию основателя и гитариста группы «АРИЯ»

1 ноя 2017 : 		 Новая песня FORCES UNITED

19 окт 2017 : 		 Фрагмент рок-оперы МАВЗОЛЕЙ

9 окт 2017 : 		 Новые песни FORCES UNITED

22 сен 2017 : 		 Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED

30 май 2017 : 		 Новый альбом вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новый EP FORCES UNITED доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

24 ноя 2015 : 		 Новая песня FORCES UNITED

18 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР FORCES UNITED

25 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

5 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED выйдет в июне

4 мар 2015 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

19 июн 2014 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 JOHN WEST в FORCES UNITED

30 янв 2014 : 		 Новый альбом FORCES UNITED выйдет в апреле

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ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ выпускает новую работу


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Друзья, у нас для вас отличные новости - мы запускаем крауд-кампанию по сбору средств на выпуск второго сольного альбома Евгения Егорова (Эпидемия)!!. Продюсер альбома и автор музыки Кирилл Немоляев.

Второго сольного альбома Егорова все заждались!! Кирилл и Евгений начали заниматься им сразу после первого одноименного сольника "Egorov". Второй альбом получился тоже очень мелодичным. Неповторимый голос Егорова здесь удачно сочетается с яркой и талантливой музыкой Немоляева, так что альбом станет прекрасным подарком и для меломанов и для самого Кирилла, к 50-летию которого он и приурочен!! Большинство треков на альбоме будут русскоязычные, но не обошлось и без англоязычных)

Осталось собрать средства на выход этого потенциального шедевра жанра! Время пошло!




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