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*Forces United*



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12 дек 2019 : 		 Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED

29 окт 2019 : 		 Новая песня FORCES UNITED

11 июн 2019 : 		 Новое видео Евгения Егорова

4 апр 2019 : 		 ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ выпускает новую работу

8 дек 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

12 ноя 2018 : 		 Новая песня FORCES UNITED

23 окт 2018 : 		 Новые релизы FORCES UNITED

7 май 2018 : 		 СИМФОНИЯ ХОЛСТИНИНА – юбилейный проект к 60-летию основателя и гитариста группы «АРИЯ»

1 ноя 2017 : 		 Новая песня FORCES UNITED

19 окт 2017 : 		 Фрагмент рок-оперы МАВЗОЛЕЙ

9 окт 2017 : 		 Новые песни FORCES UNITED

22 сен 2017 : 		 Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED

30 май 2017 : 		 Новый альбом вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новый EP FORCES UNITED доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

24 ноя 2015 : 		 Новая песня FORCES UNITED

18 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР FORCES UNITED

25 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

5 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED выйдет в июне

4 мар 2015 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

19 июн 2014 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 JOHN WEST в FORCES UNITED

30 янв 2014 : 		 Новый альбом FORCES UNITED выйдет в апреле

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Новая песня FORCES UNITED


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Друзья, представляем вам новую песню в исполнении Евгения Егорова, которая войдет в юбилейный альбом FORCES UNITED. ЧАСТЬ 2.Слова к песне написал давний друг Кирилла , известный телекомментатор Георгий Черданцев, который, кстати, уже не первый раз пишет текст для FU .(Георгий Черданцев - автор текста Counting Numbers)

Кирилл Немоляев: "Мы с Георгием дружим с 1987 года. В то время мы ужасно фанатели от Iron Maiden, и когда я задумал сделать трек в духе Мэйден, то был уверен, что Юра ( а именно так его называют все друзья) напишет текст, ибо он уже в те годы прекрасно владел английским. Получилось забавно, на мой взгляд! Огромное спасибо Георгию Черданцеву за работу в команде FU!"

Музыка- Кирилл Немоляев
Аранжировка- Кирилл Немоляев и Константин Селезнёв
Текст- Георгий Черданцев
Вокал- Евгений Егоров




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