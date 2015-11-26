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Новая песня FORCES UNITED





Друзья, представляем вам новую песню в исполнении Евгения Егорова, которая войдет в юбилейный альбом FORCES UNITED. ЧАСТЬ 2.Слова к песне написал давний друг Кирилла , известный телекомментатор Георгий Черданцев, который, кстати, уже не первый раз пишет текст для FU .(Георгий Черданцев - автор текста Counting Numbers)



Кирилл Немоляев: "Мы с Георгием дружим с 1987 года. В то время мы ужасно фанатели от Iron Maiden, и когда я задумал сделать трек в духе Мэйден, то был уверен, что Юра ( а именно так его называют все друзья) напишет текст, ибо он уже в те годы прекрасно владел английским. Получилось забавно, на мой взгляд! Огромное спасибо Георгию Черданцеву за работу в команде FU!"



Музыка- Кирилл Немоляев

Аранжировка- Кирилл Немоляев и Константин Селезнёв

Текст- Георгий Черданцев

Вокал- Евгений Егоров







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