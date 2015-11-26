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*Oblivion Machine*



24 дек 2018 : 		 Видео с текстом от Oblivion Machine

2 фев 2018 : 		 Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности

8 ноя 2017 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

1 июн 2016 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

9 апр 2016 : 		 OBLIVION MACHINE опубликовали видео с Darkside.ru Festival

31 дек 2014 : 		 Новогодний сингл-поздравление от OBLIVION MACHINE

12 дек 2014 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

10 дек 2014 : 		 Новый сингл OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

5 дек 2013 : 		 OBLIVION MACHINE : подробности о новом альбоме

13 фев 2012 : 		 Новый видеоклип OBLIVION MACHINE

17 мар 2011 : 		 OBLIVION MACHINE закончили работу над вторым альбомом

27 июл 2010 : 		 OBLIVION MACHINE: анонс нового релиза

30 дек 2009 : 		 Новогодний сингл от OBLIVION MACHINE

12 ноя 2009 : 		 OBLIVION MACHINE готовят поклонникам сюрприз

26 сен 2008 : 		 Дата релиза дебютного альбома OBLIVION MACHINE

28 авг 2008 : 		 Видео OBLIVION MACHINE доступно в сети

20 авг 2008 : 		 OBLIVION MACHINE готовят видеоклип

8 авг 2008 : 		 OBLIVION MACHINE подписали контракт с IROND

22 мар 2007 : 		 OBLIVION MACHINE записывают дебютный альбом

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Видео с текстом от OBLIVION MACHINE


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В сети доступно лирик видео от группы Oblivion Machine на песню с последнего альбома, вышедшего в 2017 году. There Will Come Soft Rains - это знаменитое стихотворение американской поэтессы Сары Тисдейл. Оно идеально вписалось в лирическую композицию российских металлистов, не потребовав практически никаких коррекций под музыку.




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