Видео с текстом от OBLIVION MACHINE

В сети доступно лирик видео от группы Oblivion Machine на песню с последнего альбома, вышедшего в 2017 году. There Will Come Soft Rains - это знаменитое стихотворение американской поэтессы Сары Тисдейл. Оно идеально вписалось в лирическую композицию российских металлистов, не потребовав практически никаких коррекций под музыку.
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