Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания
Увидел свет пятый альбом OBLIVION MACHINE. Этот альбом стал своего рода манифестом для нас. Наш посыл, message, в полной мере раскрылся в песнях, а также в обложке самого альбома. Впервые за восемь лет мы написали материал, который призван представлять нас. Это песни в той же степени для вас, как и для нас.
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