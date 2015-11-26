Обложка и треклист нового альбома OBLIVION MACHINE
Oblivion Machine представили обложку и треклист нового альбома.
В сообщении группы говорится:
"Специально для вас мы подготовили видео-презентацию, чтобы каждый смог не только увидеть, но и побывать внутри того мира, который мы попытались отразить в этой обложке и в своей музыке. Поэтому не забудьте включить звук."
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