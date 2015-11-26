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Новый альбом IMPERIAL AGE выйдет летом
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все новости группы
Oblivion Machine
2 мар 2022
:
Новое видео OBLIVION MACHINE
21 сен 2021
:
Новое видео OBLIVION MACHINE
1 июл 2021
:
Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания
11 июн 2021
:
Новая песня OBLIVION MACHINE
10 июн 2021
:
Новая песня OBLIVION MACHINE
20 апр 2021
:
Обложка и треклист нового альбома OBLIVION MACHINE
6 июн 2020
:
Oblivion Machine - анонс будущего альбома
20 сен 2019
:
Новое видео OBLIVION MACHINE
24 дек 2018
:
Видео с текстом от Oblivion Machine
2 фев 2018
:
Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности
8 ноя 2017
:
Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания
1 июн 2016
:
Новое видео OBLIVION MACHINE
9 апр 2016
:
OBLIVION MACHINE опубликовали видео с Darkside.ru Festival
31 дек 2014
:
Новогодний сингл-поздравление от OBLIVION MACHINE
12 дек 2014
:
Новое видео OBLIVION MACHINE
10 дек 2014
:
Новый сингл OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания
5 дек 2013
:
OBLIVION MACHINE : подробности о новом альбоме
13 фев 2012
:
Новый видеоклип OBLIVION MACHINE
17 мар 2011
:
OBLIVION MACHINE закончили работу над вторым альбомом
27 июл 2010
:
OBLIVION MACHINE: анонс нового релиза
30 дек 2009
:
Новогодний сингл от OBLIVION MACHINE
12 ноя 2009
:
OBLIVION MACHINE готовят поклонникам сюрприз
26 сен 2008
:
Дата релиза дебютного альбома OBLIVION MACHINE
28 авг 2008
:
Видео OBLIVION MACHINE доступно в сети
20 авг 2008
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OBLIVION MACHINE готовят видеоклип
8 авг 2008
:
OBLIVION MACHINE подписали контракт с IROND
22 мар 2007
:
OBLIVION MACHINE записывают дебютный альбом
сегодня
Новое видео
OBLIVION MACHINE
OBLIVION MACHINE представили новое видео на песню "Сумеречные огни" с их последнего альбома "V" (2021). Это история о том, о чем не дает забыть война - о скоротечности жизни, о ценности и невозвратности каждого прожитого дня.
http://www.oblivionmachine.com
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).