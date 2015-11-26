сегодня



Новое видео OBLIVION MACHINE





OBLIVION MACHINE представили новое видео на песню "Сумеречные огни" с их последнего альбома "V" (2021). Это история о том, о чем не дает забыть война - о скоротечности жизни, о ценности и невозвратности каждого прожитого дня. http://www.oblivionmachine.com







+1 -0



просмотров: 81

