OBLIVION MACHINE получили ЗЛОСКАР

Если вы считаете, что создать клип это самое простое из всех номинаций, то вы глубоко ошибаетесь. Многие из участников месяцы на пролет готовились к съемкам прорабатывая все мелочи в кадре. Заставить зрителя испытать ужас за за те считанные минуты, пока длится трек достаточно сложная задача.
И это совершенно точно удалось нашему победителю - "Living Matter" — Oblivion Machine в этом клипе есть все - страх, похоть и конечно каннибализм. Дольше рассказывать, чего в треке нет, поэтому мы рекомендуем вам его к просмотру.
Поздравляем Oblivion Machine и ждем ваших новых работ на нашем фестивале."
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