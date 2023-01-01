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Oblivion Machine

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26 янв 2023 : 		 OBLIVION MACHINE получили ЗЛОСКАР

2 мар 2022 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

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1 июл 2021 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

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10 июн 2021 : 		 Новая песня OBLIVION MACHINE

20 апр 2021 : 		 Обложка и треклист нового альбома OBLIVION MACHINE

6 июн 2020 : 		 Oblivion Machine - анонс будущего альбома

20 сен 2019 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

24 дек 2018 : 		 Видео с текстом от Oblivion Machine

2 фев 2018 : 		 Новый клип OBLIVION MACHINE в формате виртуальной реальности

8 ноя 2017 : 		 Новый альбом OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

1 июн 2016 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

9 апр 2016 : 		 OBLIVION MACHINE опубликовали видео с Darkside.ru Festival

31 дек 2014 : 		 Новогодний сингл-поздравление от OBLIVION MACHINE

12 дек 2014 : 		 Новое видео OBLIVION MACHINE

10 дек 2014 : 		 Новый сингл OBLIVION MACHINE доступен для прослушивания

5 дек 2013 : 		 OBLIVION MACHINE : подробности о новом альбоме

13 фев 2012 : 		 Новый видеоклип OBLIVION MACHINE

17 мар 2011 : 		 OBLIVION MACHINE закончили работу над вторым альбомом

27 июл 2010 : 		 OBLIVION MACHINE: анонс нового релиза

30 дек 2009 : 		 Новогодний сингл от OBLIVION MACHINE

12 ноя 2009 : 		 OBLIVION MACHINE готовят поклонникам сюрприз

26 сен 2008 : 		 Дата релиза дебютного альбома OBLIVION MACHINE

28 авг 2008 : 		 Видео OBLIVION MACHINE доступно в сети

20 авг 2008 : 		 OBLIVION MACHINE готовят видеоклип
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OBLIVION MACHINE получили ЗЛОСКАР



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OBLIVION MACHINE победили в номинации "Лучший музыкальный клип" на московском фестивале ужасов ЗЛОfest.

"За звание лучший музыкальный клип боролись:

"Останови меня" — Witchcraft
"Трэш" — Одна Сатана
"Living Matter" — Oblivion Machine
"Michael Myers Tattoo & Portrait" — John Carpenter, Niklas Karlsson
"Silent Hill" — Witchcraft
"U.S. Butcher" — Smothered Bowels
"Without Words" — Ketamin

Если вы считаете, что создать клип это самое простое из всех номинаций, то вы глубоко ошибаетесь. Многие из участников месяцы на пролет готовились к съемкам прорабатывая все мелочи в кадре. Заставить зрителя испытать ужас за за те считанные минуты, пока длится трек достаточно сложная задача.

И это совершенно точно удалось нашему победителю - "Living Matter" — Oblivion Machine в этом клипе есть все - страх, похоть и конечно каннибализм. Дольше рассказывать, чего в треке нет, поэтому мы рекомендуем вам его к просмотру.

Поздравляем Oblivion Machine и ждем ваших новых работ на нашем фестивале."




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