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OBLIVION MACHINE получили ЗЛОСКАР



OBLIVION MACHINE победили в номинации "Лучший музыкальный клип" на московском фестивале ужасов ЗЛОfest.



"За звание лучший музыкальный клип боролись:



"Останови меня" — Witchcraft

"Трэш" — Одна Сатана

"Living Matter" — Oblivion Machine

"Michael Myers Tattoo & Portrait" — John Carpenter, Niklas Karlsson

"Silent Hill" — Witchcraft

"U.S. Butcher" — Smothered Bowels

"Without Words" — Ketamin



Если вы считаете, что создать клип это самое простое из всех номинаций, то вы глубоко ошибаетесь. Многие из участников месяцы на пролет готовились к съемкам прорабатывая все мелочи в кадре. Заставить зрителя испытать ужас за за те считанные минуты, пока длится трек достаточно сложная задача.



И это совершенно точно удалось нашему победителю - "Living Matter" — Oblivion Machine в этом клипе есть все - страх, похоть и конечно каннибализм. Дольше рассказывать, чего в треке нет, поэтому мы рекомендуем вам его к просмотру.



Поздравляем Oblivion Machine и ждем ваших новых работ на нашем фестивале."







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