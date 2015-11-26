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Новое видео BAGIRA





Самый необычный проект группы Bagira! Песня полностью написана и записана во время стримов на нашем YouTube канале. А в записи вокальных партий и в съёмках видео приняли участие наши слушатели. Откровенно говоря, мы ещё не слышали о метал треке, записанном в прямом эфире. И испытываем гордость за то, что теперь и мы, и вы — знаем о таком. Так что поддерживай своей активностью финал этой невероятной истории! Stay Metal, Stay Bagira http://vkontakte.ru/bagirametal







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