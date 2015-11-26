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*Новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания [28]
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*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео группы КАЛЕВАЛА [9]
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*Bagira*



30 дек 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

26 дек 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

19 дек 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

12 ноя 2021 : 		 Кавер-версия группы АРИЯ от BAGIRA

17 сен 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

4 авг 2021 : 		 Новый альбом БАГИРА доступен для прослушивания

2 июл 2021 : 		 Новый сингл BAGIRA

11 июн 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

5 фев 2019 : 		 Новое видео группы БАГИРА

12 ноя 2018 : 		 Кавер на Metallica от группы БАГИРА

24 сен 2018 : 		 Новая песня группы Багира

13 авг 2018 : 		 Новое видео группы БАГИРА

9 авг 2018 : 		 Новое видео группы Багира

7 май 2018 : 		 Новая песня группы Багира

26 янв 2018 : 		 Новая песня от гитариста группы БАГИРА

16 янв 2018 : 		 Кавер-версия на IMANY от группы БАГИРА

15 дек 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

19 окт 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

4 сен 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

26 июн 2017 : 		 Кавер-версия группы ГРИБЫ от группы БАГИРА

7 фев 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новая песня группы БАГИРА

23 янв 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА выйдет зимой

1 апр 2016 : 		 Новое видео группы БАГИРА

25 фев 2016 : 		 Новая песня БАГИРА и THE MADJACK

1 дек 2015 : 		 Новое видео группы БАГИРА

17 авг 2015 : 		 БАГИРА приступает к записи нового альбома!

13 мар 2015 : 		 Новое видео БАГИРА

24 дек 2014 : 		 Кавер-версия МАСТЕР от БАГИРА

21 окт 2014 : 		 Новое видео группы БАГИРА

11 мар 2014 : 		 БАГИРА выпустила новый альбом "По крови зари"

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|||| 30 дек 2021

Новое видео BAGIRA


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"Новогодняя", новое видео группы BAGIRA, доступно для просмотра ниже.



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