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*Bagira*



2 июл 2021 : 		 Новый сингл BAGIRA

11 июн 2021 : 		 Новое видео BAGIRA

5 фев 2019 : 		 Новое видео группы БАГИРА

12 ноя 2018 : 		 Кавер на Metallica от группы БАГИРА

24 сен 2018 : 		 Новая песня группы Багира

13 авг 2018 : 		 Новое видео группы БАГИРА

9 авг 2018 : 		 Новое видео группы Багира

7 май 2018 : 		 Новая песня группы Багира

26 янв 2018 : 		 Новая песня от гитариста группы БАГИРА

16 янв 2018 : 		 Кавер-версия на IMANY от группы БАГИРА

15 дек 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

19 окт 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

4 сен 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

26 июн 2017 : 		 Кавер-версия группы ГРИБЫ от группы БАГИРА

7 фев 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новая песня группы БАГИРА

23 янв 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА выйдет зимой

1 апр 2016 : 		 Новое видео группы БАГИРА

25 фев 2016 : 		 Новая песня БАГИРА и THE MADJACK

1 дек 2015 : 		 Новое видео группы БАГИРА

17 авг 2015 : 		 БАГИРА приступает к записи нового альбома!

13 мар 2015 : 		 Новое видео БАГИРА

24 дек 2014 : 		 Кавер-версия МАСТЕР от БАГИРА

21 окт 2014 : 		 Новое видео группы БАГИРА

11 мар 2014 : 		 БАГИРА выпустила новый альбом "По крови зари"

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Новый сингл BAGIRA


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Группа Bagira анонсировала выход нового полноформатного студийного альбома, синглы с которого доступны для прослушивания ниже. Альбом появится 27 июля 2021 года на лейбле FONO LTD и включит 12 песен

Трек-лист:

1. И грянет гром
2. Риск
3. Ангел Ада
4. Брат на брата
5. Дотянуться до небес
6. Немой испуг
7. Ничего святого
8. Судьба правит всем
9. Сбежать
10. Табу
11. Рок-н-ролла больше нет
Bonus Track:
12. Guardian Angel




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