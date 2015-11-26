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Новый сингл BAGIRA





Группа Bagira анонсировала выход нового полноформатного студийного альбома, синглы с которого доступны для прослушивания ниже. Альбом появится 27 июля 2021 года на лейбле FONO LTD и включит 12 песен



Трек-лист:



1. И грянет гром

2. Риск

3. Ангел Ада

4. Брат на брата

5. Дотянуться до небес

6. Немой испуг

7. Ничего святого

8. Судьба правит всем

9. Сбежать

10. Табу

11. Рок-н-ролла больше нет

Bonus Track:

12. Guardian Angel







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