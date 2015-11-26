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Новое видео BAGIRA





Амнезия Х, новое видео BAGIRA, доступно для просмотра ниже. Это ремейк «Амнезии» — заглавной песни нашего дебютного альбома, выпущенного в 2011 году.







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