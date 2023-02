сегодня



INFECTED RAIN планируют концертный релиз



INFECTED RAIN сообщили о планах выпуска концертного релиза The Devil’s Dozen, который будет доступен на 2xCD, 1x BluRay, 1x DVD и выпущен Napalm Records:



Intro

Pendulum

Mold

Endless Stairs

Black Gold

Serendipity

Dead Mannequin

Passerby

Lure

Storm

Stop Waiting

Dancing Alone

Me Against You

Enslaved By A Dream

Judgemental Trap

Freaky Carnival

Fool The Gravity

Orphan Soul

Peculiar Kind Of Sanity

The Earth Mantra

Sweet, Sweet Lies

Taphephobia







+0 -0



просмотров: 37