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все новости группы
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сегодня
Новое видео INFECTED RAIN
INFECTED RAIN опубликовали следующее сообщение:
«Уважаемые поклонники и фанаты,
Сегодня мы хотим поделиться с вами некоторыми новостями. К сожалению, случилось так, что Сергей и Владимир были вынуждены покинуть группу. Мы хотим поблагодарить их за их вклад и пожелать им всего наилучшего в их будущих начинаниях.
Тем не менее, мы рассматриваем это как новое начало для нашей группы, и мы рады, как никогда, продолжать делать музыку. Мы рады представить вам Элис Лэйн, которая на время займет место нашего бас-гитариста.
Чтобы отпраздновать эту новую главу в пути нашей группы, мы решили выпустить сегодня совершенно новый сингл! Нам не терпится поделиться с вами новой музыкой и показать, над чем мы работали.
Спасибо вам за вашу постоянную поддержку.
Мы благодарны за то, что вы были с нами в этом путешествии.
Искренне Ваши,
INFECTED RAIN»
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