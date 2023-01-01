сегодня



Новое видео INFECTED RAIN



INFECTED RAIN опубликовали следующее сообщение:



«Уважаемые поклонники и фанаты,



Сегодня мы хотим поделиться с вами некоторыми новостями. К сожалению, случилось так, что Сергей и Владимир были вынуждены покинуть группу. Мы хотим поблагодарить их за их вклад и пожелать им всего наилучшего в их будущих начинаниях.



Тем не менее, мы рассматриваем это как новое начало для нашей группы, и мы рады, как никогда, продолжать делать музыку. Мы рады представить вам Элис Лэйн, которая на время займет место нашего бас-гитариста.



Чтобы отпраздновать эту новую главу в пути нашей группы, мы решили выпустить сегодня совершенно новый сингл! Нам не терпится поделиться с вами новой музыкой и показать, над чем мы работали.



Спасибо вам за вашу постоянную поддержку.



Мы благодарны за то, что вы были с нами в этом путешествии.



Искренне Ваши,



INFECTED RAIN» http://www.infectedrain.com/







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