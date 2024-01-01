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Новое видео группы АРИЯ
31
Новое видео EXTERMINATION DISMEMBERMENT
15
Новое видео группы СКОЛОТ
4
Новый альбом GOOT выйдет зимой
1
все новости группы
Infected Rain
Молдавия
Nu Metal
Metal Core
http://www.infectedrain.com/
VK.com:
https://vk.com/infectedrain
Facebook:
https://www.facebook.com/infectedrain
16 фев 2024
:
Новое видео INFECTED RAIN
11 янв 2024
:
Новое видео INFECTED RAIN
6 дек 2023
:
Новое видео INFECTED RAIN
8 ноя 2023
:
Новое видео INFECTED RAIN
4 май 2023
:
Новое видео INFECTED RAIN
14 апр 2023
:
Концертное видео INFECTED RAIN
18 мар 2023
:
Концертное видео INFECTED RAIN
8 фев 2023
:
INFECTED RAIN планируют концертный релиз
7 янв 2022
:
Новое видео INFECTED RAIN
10 дек 2021
:
Heidi Shepherd в новом видео INFECTED RAIN
12 ноя 2021
:
Новое видео INFECTED RAIN
14 окт 2021
:
Новое видео INFECTED RAIN
18 дек 2020
:
Новое видео INFECTED RAIN
27 июл 2017
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Новое видео INFECTED RAIN
13 май 2017
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Новый альбом INFECTED RAIN доступен для прослушивания
31 янв 2017
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Новое видео INFECTED RAIN
8 фев 2016
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Новое видео INFECTED RAIN
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Новое видео INFECTED RAIN
LIGHTHOUSE, новое видео INFECTED RAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Time, выход которого состоялся девятого февраля на Napalm Records.
http://www.infectedrain.com/
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Сообщений нет