Новое видео INFECTED RAIN



Never To Return", новое видео INFECTED RAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Time, выход которого намечен на девятое февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



-1CD Digipak

-1CD Digipak + T-Shirt Bundle - Napalm international (ex-North America) mail order only, limited to 300

-1LP Gatefold Vinyl Aquamarine Solid

-1LP Gatefold Vinyl Marbled Bone White/Yellow Black - Napalm mail order only, limited to 300

-Music Cassette - Napalm mail order only, limited to 100

-Digital Album



“Because I Let You”

“Dying Light”

“Never To Return”

“Lighthouse”

“The Answer Is You”

“Vivarium”

“Pandemonium”

“Enmity”

“Unpredictable”

“Game Of Blame”

“Paura”

“A Second Or A Thousand Years” http://www.infectedrain.com/







