Новое видео INFECTED RAIN



“Vivarium”, новое видео INFECTED RAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Time, выход которого намечен на девятое февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



-1CD Digipak

-1CD Digipak + T-Shirt Bundle - Napalm international (ex-North America) mail order only, limited to 300

-1LP Gatefold Vinyl Aquamarine Solid

-1LP Gatefold Vinyl Marbled Bone White/Yellow Black - Napalm mail order only, limited to 300

-Music Cassette - Napalm mail order only, limited to 100

-Digital Album



“Because I Let You”

“Dying Light”

“Never To Return”

“Lighthouse”

“The Answer Is You”

“Vivarium”

“Pandemonium”

“Enmity”

“Unpredictable”

“Game Of Blame”

“Paura”

“A Second Or A Thousand Years” http://www.infectedrain.com/







