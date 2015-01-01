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Новое видео DIMMU BORGIR
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Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ...
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Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
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все новости группы
Venom Inc.
7 мар 2018
:
Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.
8 фев 2018
:
Видео с текстом от VENOM INC.
6 окт 2017
:
Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM
14 авг 2017
:
Трейлер нового альбома VENOM INC.
10 авг 2017
:
Трейлер нового альбома VENOM INC.
7 июл 2017
:
Видео с текстом от VENOM INC.
10 июн 2017
:
Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом
31 мар 2017
:
Видео с выступления VENOM INC.
9 фев 2017
:
Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»
5 фев 2017
:
VENOM INC. на NUCLEAR BLAST
13 дек 2016
:
Новый альбом VENOM INC. выйдет весной
13 июн 2016
:
Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"
10 май 2016
:
Гитарист VENOM INC. показывает как играть "Black Metal”
15 окт 2015
:
Видео с выступления VENOM INC.
26 сен 2015
:
Видео с выступления VENOM INC.
27 апр 2015
:
VENOM INC. дебютировали на сцене
сегодня
Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с
VENOM INC.
Jeramie Kling из THE ABSENCE займёт место за ударной установкой в европейском туре VENOM INC. Причины, по которым Anthony "Abaddon" Bray не сможет выступить с группой, пока не называются.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).