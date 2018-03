сегодня



Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC. Jeramie Kling из THE ABSENCE займёт место за ударной установкой в европейском туре VENOM INC. Причины, по которым Anthony "Abaddon" Bray не сможет выступить с группой, пока не называются.















+0 -0









просмотров: 62