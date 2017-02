сегодня



Вокалист VENOM INC. : «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно» В ходе недавнего интервью Heavy Metal Mixtape у басиста/вокалиста VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan'a спросили, что он думает о недавних словах Cronos'a, что его группа лишь бледная тень версии Conrad "Cronos" Lant-VENOM:



«Да я ничего не думаю на этот счёт. Он может лепетать сколько угодно, раз это доставляет ему удовольствие. Мы лишь занимаемся своим делом, а остальное как-то не имеет значения».



Относительно того, что он не встречался с ним и не обсуждал с глаза на глаз право на использование имени VENOM, Dolan ответил:



«Расскажу вам правду. Он выбирает какой-то странный набор альтернативных версий. Биография на сайте, который он сам ведёт, менялась шесть раз за десять лет, так что уследить довольно сложно, если честно. Он занимается тем, чем занимается, и надеюсь, что делает это хорошо, но если честно, нам по барабану.



Имя было отдано нам, а логотип один из тех, что придумал Abaddon, к которому просто добавлено "Inc". Мы не занимаемся тем, что со сцены или в интервью поливаем кого-то грязью... Мы просто не из таких».















