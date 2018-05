13 май 2018



Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет летом GRAHAM BONNET BAND 13 июля на Frontiers Music выпустит новый альбом, получивший название "Meanwhile, Back In The Garage". Одну из песен из этого релиза, "Meanwhile, Back In The Garage", можно услышать ниже.



«Эта самая важная запись, которую я сделал за 35 лет. Думаю поклонники классического ALCATRAZZ полюбят ее всей душой. И первый сингл посвящен молодым командам, которые только начинают... ровно так, как начинал и я когда-то. И в тексте есть такие строки: 'take a number, it's a hell of a line'!



У меня фантастическая карьера и мне повезло играть с прекрасными музыкантами и я надеюсь, что мне предстоит еще не мало туров и записей в будущем!»



Трек-лист:



CD



01. Meanwhile, Back In The Garage



02. The Hotel



03. Livin' In Suspicion



04. Incest Outcest U.S.A.



05. Long Island Tea



06. The House



07. Sea Of Trees



08. Man On The Corner



09. We Don't Need Another Hero



10. America...Where Have You Gone?



11. Heading Toward The Light



12. Past Lives



13. The Crying Chair



14. Starcarr Lane (Live From Daryl's House 2018)





DVD (Live From Daryl's House 2018)



01. Night Of The Shooting Star (Intro)



02. Too Young To Die, Too Drunk To Live



03. All Night Long



04. Night Games



05. California Air



06. God Blessed Video



07. Stand In Line



08. Island In The Sun



09. Desert Song



10. Starcarr Lane



11. Jet To Jet



12. S.O.S.



13. Into The Night



14. Samurai



15. Skyfire



16. Since You Been Gone



17. Assault Attack



18. Eyes Of The World



19. Hiroshima Mon Amour



20. Lost In Hollywood



















+1 -1



( 1 )





просмотров: 570