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*Graham Bonnet*



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31 окт 2006 : 		 GRAHAM BONNET объявил о создании нового проекта

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|||| 13 май 2018

Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет летом

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GRAHAM BONNET BAND 13 июля на Frontiers Music выпустит новый альбом, получивший название "Meanwhile, Back In The Garage". Одну из песен из этого релиза, "Meanwhile, Back In The Garage", можно услышать ниже.

«Эта самая важная запись, которую я сделал за 35 лет. Думаю поклонники классического ALCATRAZZ полюбят ее всей душой. И первый сингл посвящен молодым командам, которые только начинают... ровно так, как начинал и я когда-то. И в тексте есть такие строки: 'take a number, it's a hell of a line'!

У меня фантастическая карьера и мне повезло играть с прекрасными музыкантами и я надеюсь, что мне предстоит еще не мало туров и записей в будущем!»

Трек-лист:

CD

01. Meanwhile, Back In The Garage

02. The Hotel

03. Livin' In Suspicion

04. Incest Outcest U.S.A.

05. Long Island Tea

06. The House

07. Sea Of Trees

08. Man On The Corner

09. We Don't Need Another Hero

10. America...Where Have You Gone?

11. Heading Toward The Light

12. Past Lives

13. The Crying Chair

14. Starcarr Lane (Live From Daryl's House 2018)


DVD (Live From Daryl's House 2018)

01. Night Of The Shooting Star (Intro)

02. Too Young To Die, Too Drunk To Live

03. All Night Long

04. Night Games

05. California Air

06. God Blessed Video

07. Stand In Line

08. Island In The Sun

09. Desert Song

10. Starcarr Lane

11. Jet To Jet

12. S.O.S.

13. Into The Night

14. Samurai

15. Skyfire

16. Since You Been Gone

17. Assault Attack

18. Eyes Of The World

19. Hiroshima Mon Amour

20. Lost In Hollywood



GRAHAM BONNET BAND To Release 'Meanwhile, Back In The Garage' In July






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

GaryHolt
13 май 2018, 21:41		Ух ты! А девушка очень даже миленькая!


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