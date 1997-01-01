Новый альбом GRAHAM BONNET BAND выйдет летом

GRAHAM BONNET BAND 13 июля на Frontiers Music выпустит новый альбом, получивший название "Meanwhile, Back In The Garage". Одну из песен из этого релиза, "Meanwhile, Back In The Garage", можно услышать ниже.
«Эта самая важная запись, которую я сделал за 35 лет. Думаю поклонники классического ALCATRAZZ полюбят ее всей душой. И первый сингл посвящен молодым командам, которые только начинают... ровно так, как начинал и я когда-то. И в тексте есть такие строки: 'take a number, it's a hell of a line'!
У меня фантастическая карьера и мне повезло играть с прекрасными музыкантами и я надеюсь, что мне предстоит еще не мало туров и записей в будущем!»
GaryHolt
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).