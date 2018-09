17 сен 2018



Новое видео INTERNAL BLEEDING Группа INTERNAL BLEEDING объявила о том, что новый альбом, получивший название "Corrupting Influence", будет выпущен на лейбле Unique Leader Records 19 октября. Альбом записывался в студии Full Force при поддержке продюсера Joe Cincotta, который также выступил в роли звукоинженера. Оформлением релиза занимался гитарист Chris Pervelis.



Трек-лист:



01. Compelled To Consume



02. Corrupting Influence



03. Fatal Dependency



04. Focus



05. Surrounded From The Inside



06. Unreality



07. Litany Of Insincerity



08. Final Justice



09. The Supreme Sacrifice



Видео на композицию "Focus" доступно ниже.

















