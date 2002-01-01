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17 сен 2018
Новое видео INTERNAL BLEEDING
Группа INTERNAL BLEEDING объявила о том, что новый альбом, получивший название "Corrupting Influence", будет выпущен на лейбле Unique Leader Records 19 октября. Альбом записывался в студии Full Force при поддержке продюсера Joe Cincotta, который также выступил в роли звукоинженера. Оформлением релиза занимался гитарист Chris Pervelis.
Трек-лист:
01. Compelled To Consume
02. Corrupting Influence
03. Fatal Dependency
04. Focus
05. Surrounded From The Inside
06. Unreality
07. Litany Of Insincerity
08. Final Justice
09. The Supreme Sacrifice
Видео на композицию "Focus" доступно ниже.
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