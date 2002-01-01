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*Internal Bleeding*



17 сен 2018 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

13 авг 2018 : 		 Новый альбом INTERNAL BLEEDING выйдет в октябре

4 авг 2017 : 		 INTERNAL BLEEDING нашли барабанщика

4 май 2017 : 		 INTERNAL BLEEDING планируют продолжить деятельность

22 апр 2017 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

21 апр 2017 : 		 Барабанщик INTERNAL BLEEDING погиб, сражаясь с огнём

27 июн 2015 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

21 апр 2014 : 		 INTERNAL BLEEDING на Unique Leader Records

6 окт 2002 : 		 INTERNAL BLEEDING отложили запись альбома

3 авг 2002 : 		 Internal Bleeding – новый гитарист.

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|||| 17 сен 2018

Новое видео INTERNAL BLEEDING

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Группа INTERNAL BLEEDING объявила о том, что новый альбом, получивший название "Corrupting Influence", будет выпущен на лейбле Unique Leader Records 19 октября. Альбом записывался в студии Full Force при поддержке продюсера Joe Cincotta, который также выступил в роли звукоинженера. Оформлением релиза занимался гитарист Chris Pervelis.

Трек-лист:

01. Compelled To Consume

02. Corrupting Influence

03. Fatal Dependency

04. Focus

05. Surrounded From The Inside

06. Unreality

07. Litany Of Insincerity

08. Final Justice

09. The Supreme Sacrifice

Видео на композицию "Focus" доступно ниже.

INTERNAL BLEEDING Launch вЂњFocusвЂќ Video; Corrupting Influence Preorders Available







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