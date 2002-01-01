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Барабанщик INTERNAL BLEEDING погиб, сражаясь с огнём Барабанщик и основатель нью-йоркской брутал-дэт команды INTERNAL BLEEDING Уильям Толли погиб вчера, 20 апреля, в процессе тушения пожара в городском районе Квинс. Толли был офицером и ветераном пожарной службы Нью-Йорка.



Причиной его смерти стала трагическая неосторожность в то время, как он оступился на пожарной лестнице при попытке локализовать возгорание в жилой квартире одного из многоквартирных домов. В результате Уильям упал на асфальт с высоты пятого этажа и в скором времени был признан скончавшимся в ближайшем госпитале. У сорокадвухлетнего музыканта осталась жена Marie и восьмилетняя дочь Bella.



Лично мэр Нью-Йорка Bill De Blasio опубликовал посвящение труду Толли на своей страничке в Facebook, назвав ветерана пожарной службы "героем, который отдал жизнь ради спасения других людей, и остался верен своему призванию до последнего часа".















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