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*Internal Bleeding*



21 апр 2017 : 		 Барабанщик INTERNAL BLEEDING погиб, сражаясь с огнём

27 июн 2015 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

21 апр 2014 : 		 INTERNAL BLEEDING на Unique Leader Records

6 окт 2002 : 		 INTERNAL BLEEDING отложили запись альбома

3 авг 2002 : 		 Internal Bleeding – новый гитарист.

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Барабанщик INTERNAL BLEEDING погиб, сражаясь с огнём

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Барабанщик и основатель нью-йоркской брутал-дэт команды INTERNAL BLEEDING Уильям Толли погиб вчера, 20 апреля, в процессе тушения пожара в городском районе Квинс. Толли был офицером и ветераном пожарной службы Нью-Йорка.

Причиной его смерти стала трагическая неосторожность в то время, как он оступился на пожарной лестнице при попытке локализовать возгорание в жилой квартире одного из многоквартирных домов. В результате Уильям упал на асфальт с высоты пятого этажа и в скором времени был признан скончавшимся в ближайшем госпитале. У сорокадвухлетнего музыканта осталась жена Marie и восьмилетняя дочь Bella.

Лично мэр Нью-Йорка Bill De Blasio опубликовал посвящение труду Толли на своей страничке в Facebook, назвав ветерана пожарной службы "героем, который отдал жизнь ради спасения других людей, и остался верен своему призванию до последнего часа".



INTERNAL BLEEDING Drummer And FDNY Firefighter WILLIAM TOLLEY Dies After Falling From Roof

internalbleedingdrummerfirefighter




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
21 апр 2017, 12:28		Группу не слушал, но печальное событие, конечно(


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