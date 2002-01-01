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*Internal Bleeding*



22 апр 2017 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

21 апр 2017 : 		 Барабанщик INTERNAL BLEEDING погиб, сражаясь с огнём

27 июн 2015 : 		 Новое видео INTERNAL BLEEDING

21 апр 2014 : 		 INTERNAL BLEEDING на Unique Leader Records

6 окт 2002 : 		 INTERNAL BLEEDING отложили запись альбома

3 авг 2002 : 		 Internal Bleeding – новый гитарист.

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Новое видео INTERNAL BLEEDING

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INTERNAL BLEEDING опубликовали в сети новый видеоклип на песню "Final Justice", который посвящён памяти их покойного коллеги, барабанщика Уильяма Толли. Толли трагически погиб 20 апреля на боевом посту, исполняя свою основную работу нью-йоркского пожарного.

По сообщениям музыкантов, композиция "Final Justice" войдёт в грядущий студийный альбом группы "Corrupting Influence", партии для которого Толли ещё успел записать при жизни.

INTERNAL BLEEDING Releases 'Final Justice' Video In Honor Of Fallen Drummer

internalbleedingdrummerfirefighter




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