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Новое видео INTERNAL BLEEDING INTERNAL BLEEDING опубликовали в сети новый видеоклип на песню "Final Justice", который посвящён памяти их покойного коллеги, барабанщика Уильяма Толли. Толли трагически погиб 20 апреля на боевом посту, исполняя свою основную работу нью-йоркского пожарного.



По сообщениям музыкантов, композиция "Final Justice" войдёт в грядущий студийный альбом группы "Corrupting Influence", партии для которого Толли ещё успел записать при жизни.











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