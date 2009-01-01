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Из группы U.D.O. уходит басист Басист Fitty Wienhold объявил о своём уходе из немецкой хэви-металлической группы U.D.O., которую основал бывший вокалист ACCEPT Udo Dirkschneider.



Fitty, который присоединился к U.D.O. в 1996 году, рассказал о своём уходе в четырёхминутном видеосообщении, которое было опубликовано на его канале в YouTube. Он сказал: «После 22 лет работы с U.D.O. в качестве друга, с U.D.O. в качестве басиста, автора песен, мотиватора, и я не знаю кого ещё, я решил выбрать другой путь в своей жизни и покинуть группу. Я не оставлю семью U.D.O., потому что это было гораздо больше, чем просто бизнес. Я буду с ними, когда понадоблюсь, — как автор песен, как друг, как советник... Кто угодно».



Он продолжил: «Я не могу выразить словами то, что означали для меня все эти годы, что эти годы дали мне, что вы все мне дали. На самом деле это была четверть моей жизни.



Я всегда говорил, что мы, музыканты, никто без наших фанатов, а то, что мы делаем, только для вас, только для них».



Fitty добавил: «Я благодарен за то, что встретил много хороших людей по всему мире, и это всегда был тёплый приём. И я всегда чувствовал, что выкладываться на сто процентов недостаточно.



В любом случае мир не перестает вращаться, и жизнь продолжается. U.D.O. продолжают деятельность, и пока Udo жив, он всегда будет живым кумиром. Таких, как он, не так много — может быть, больше и нет таких, — и он никогда не разочаровывал вас — никогда, так наслаждайтесь каждым шоу, каждым моментом, когда вы можете быть с ним».



Последнее выступление Wienhold'а с U.D.O. состоится в следующем месяце в Пальма-де-Майорка, Испания.















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