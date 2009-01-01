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U.D.O. нашли гитариста и басиста Немецкая группа U.D.O., основанная бывшим фронтменом ACCEPT Udo Dirkschneider'ом, сообщила о пополнении состава гитаристом Dee Dammers'ом и басистом Tilen'ом Hudrap'ом.



Заявление от группы гласит:



«Оба этих музыканта очень талантливы, и мы чрезвычайно рады, что они теперь в U.D.O.



Надеемся, что вам понравится новый состав, и что он останется таким надолго.



Новый состав скоро начнёт репетиции к предстоящему туру U.D.O. по России. Мы будем, как обычно, держать вас в курсе обо всех событиях в социальных сетях.



И, конечно, мы желаем всего наилучшего нашему бывшему басисту Fitty, который был больше чем просто басистом группы все эти годы».



В состав команды также входят сын Udo, барабанщик Sven Dirkschneider и гитарист Andrey Smirnov.











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