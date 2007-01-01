Профессиональное видео с выступления EMPEROR

20 августа EMPEROR выступили на фестивале Bloodtsock 2018 в Англии. Профессионально снятое видео всего выступления доступно ниже.
Сет-лист:
"Alsvartr (The Oath)"
"Ye Entrancemperium"
"Thus Spake the Nightspirit"
"Ensorcelled by Khaos"
"The Loss and Curse of Reverence"
"The Acclamation of Bonds"
"With Strength I Burn"
"The Wanderer"
"I Am the Black Wizards"
"Inno a Satana"
LU777
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