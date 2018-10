4 окт 2018



Профессиональное видео с выступления EMPEROR 20 августа EMPEROR выступили на фестивале Bloodtsock 2018 в Англии. Профессионально снятое видео всего выступления доступно ниже.



Сет-лист:



"Alsvartr (The Oath)"

"Ye Entrancemperium"

"Thus Spake the Nightspirit"

"Ensorcelled by Khaos"

"The Loss and Curse of Reverence"

"The Acclamation of Bonds"

"With Strength I Burn"

"The Wanderer"

"I Am the Black Wizards"

"Inno a Satana"

















