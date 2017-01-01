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*Greta Van Fleet*



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Новая песня GRETA VAN FLEET

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"Anthem", новая песня GRETA VAN FLEET, доступна для просмотра ниже. Этот трек вошёл в студийный альбом "Anthem Of The Peaceful Army", который будет выпущен 19 октября на Lava/Republic Records.

Трек-лист:

01. Age Of Man
02. The Cold Wind
03. When The Curtain Falls
04. Watching Over
05. Lover, Leaver
06. You're The One
07. The New Day
08. Mountain Of The Sun
09. Brave New World
10. Anthem



Listen To New GRETA VAN FLEET Song










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