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Новая песня GRETA VAN FLEET "Anthem", новая песня GRETA VAN FLEET, доступна для просмотра ниже. Этот трек вошёл в студийный альбом "Anthem Of The Peaceful Army", который будет выпущен 19 октября на Lava/Republic Records.



Трек-лист:



01. Age Of Man

02. The Cold Wind

03. When The Curtain Falls

04. Watching Over

05. Lover, Leaver

06. You're The One

07. The New Day

08. Mountain Of The Sun

09. Brave New World

10. Anthem



























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