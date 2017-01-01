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GRETA VAN FLEET записывают дебютную работу

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Группа GRETA VAN FLEET, в состав которой входят 21-летний вокалист Josh Kiszka, братья Jake (гитара, 21) и Sam (бас, клавиши, 18), а также давний друг семьи Danny Wagner (ударные, 18), январь и февраль посвятят записи дебютного альбома, релиз которого намечен на конец весны/начало лета на Lava/Republic. Запись проходит в Нэшвилле и Детройте, а продюсируют её Al Sutton и Marlon Young. Начиная с 13 апреля у команды запланированы концерты, первым из которых станет выступление на фестивале Coachella Valley Music and Arts.





GRETA VAN FLEET Recording Debut Album



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