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*Kingdom Come*



5 окт 2018 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

5 сен 2018 : 		 Новые даты выступлений KINGDOM COME

28 июн 2018 : 		 KINGDOM COME поедут в тур без Lenny Wolf'a

7 мар 2018 : 		 JAMES KOTTAK надеется вернуть KINGDOM COME

20 окт 2017 : 		 JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME

27 май 2015 : 		 KINGDOM COME ответили на обвинения в свой адрес

26 май 2015 : 		 Обман с KINGDOM COME

27 мар 2015 : 		 JAMES KOTTAK: «Оригинальный состав KINGDOM COME развалился, потому что кое-кто слишком много говорил»

21 май 2013 : 		 Лидер KINGDOM COME о своей карьере и сравнениях с LED ZEPPELIN

23 апр 2013 : 		 Семплы новых песен KINGDOM COME

15 апр 2013 : 		 Новое видео KINGDOM COME

2 апр 2013 : 		 Семпл новой песни KINGDOM COME

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома KINGDOM COME

31 янв 2013 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

28 ноя 2012 : 		 Новый альбом KINGDOM COME выйдет в апреле

24 июл 2012 : 		 KINGDOM COME объединятся в оригинальном составе для альбома и тура?

4 апр 2011 : 		 Новый альбом KINGDOM COME доступен для прослушивания

11 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома KINGDOM COME

22 фев 2011 : 		 Новая песня KINGDOM COME

15 дек 2010 : 		 KINGDOM COME выпустят в марте 'Rendered Waters'

24 дек 2009 : 		 Новое видео KINGDOM COME

20 янв 2009 : 		 KINGDOM COME: подробности об альбоме 'Magnified'

12 ноя 2007 : 		 Российское турне KINGDOM COME

30 сен 2007 : 		 Из KINGDOM COME ушел гитарист Yenz Leonhardt

18 июн 2007 : 		 Выступления KINGDOM COME в России были признаны одним из лучших туров года

25 дек 2006 : 		 Видеоклип KINGDOM COME 'Ain't Crying For The Moon' в сети

27 сен 2006 : 		 Обнародовано расписание концертов KINGDOM COME в СНГ

31 июл 2006 : 		 Аудиосэмплы нового альбома KINGDOM COME в сети

25 июл 2006 : 		 KINGDOM COME огласили название нового альбома

26 май 2006 : 		 KINGDOM COME закончили работу над новым альбомом

12 янв 2006 : 		 KINGDOM COME собираются перезаписать "Get It On" для нового диска

7 окт 2005 : 		 KINGDOM COME: На новом альбоме будет «уйма тяжелых гитарных партий»

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Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре

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Обновлённая версия группы KINGDOM COME, в состав которой входят гитаристы Danny Stag и Rick Steier, басист B. Frank, барабанщик James Kottak и вокалист Keith St. John (ранее в MONTROSE и LYNCH MOB), в честь 30-летней годовщины дебютного альбома отправилась в тур по Северной Америке. Гастроли стартовали 27 сентября в Club Sur Rocks (Сиэтл, штат Вашингтон). Оригинальный вокалист Lenny Wolf отказался участвовать в туре.

Фэн-видео с выступления KINGDOM COME, состоявшемся 3 октября в зале Whisky A Go Go (Западный Голливуд, штат Калифорния), можно увидеть ниже.



Revamped KINGDOM COME Performs At Whisky A Go Go During 30th-Anniversary Tour (Video)










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