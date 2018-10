сегодня



Видео с выступления KINGDOM COME в юбилейном туре Обновлённая версия группы KINGDOM COME, в состав которой входят гитаристы Danny Stag и Rick Steier, басист B. Frank, барабанщик James Kottak и вокалист Keith St. John (ранее в MONTROSE и LYNCH MOB), в честь 30-летней годовщины дебютного альбома отправилась в тур по Северной Америке. Гастроли стартовали 27 сентября в Club Sur Rocks (Сиэтл, штат Вашингтон). Оригинальный вокалист Lenny Wolf отказался участвовать в туре.



Фэн-видео с выступления KINGDOM COME, состоявшемся 3 октября в зале Whisky A Go Go (Западный Голливуд, штат Калифорния), можно увидеть ниже.



























+0 -0









просмотров: 206