CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом

Шведские трэш-металлисты CARNAL FORGE возвращаются в строй — они заключили контракт с ViciSolum Productions. Новый альбом коллектива, получивший название "Gun To Mouth Salvation", будет выпущен 25 января 2019 года. Это первая работа за прошедшие 12 лет с момента выхода студийного альбома "Testify For My Victims".
Новым вокалистом группы стал Tommie Wahlberg (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK), коллектив также пополнился барабанщиком Lawrence'ом Dinamarca'ой.
Dichlofos
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