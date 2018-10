сегодня



CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом Шведские трэш-металлисты CARNAL FORGE возвращаются в строй — они заключили контракт с ViciSolum Productions. Новый альбом коллектива, получивший название "Gun To Mouth Salvation", будет выпущен 25 января 2019 года. Это первая работа за прошедшие 12 лет с момента выхода студийного альбома "Testify For My Victims".



Новым вокалистом группы стал Tommie Wahlberg (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK), коллектив также пополнился барабанщиком Lawrence'ом Dinamarca'ой.















