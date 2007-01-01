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*Carnal Forge*



5 окт 2018 : 		 CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом

7 май 2014 : 		 Видео с текстом от CARNAL FORGE

17 апр 2014 : 		 Две новые песни CARNAL FORGE

14 апр 2014 : 		 CARNAL FORGE выпустят сингл

22 апр 2013 : 		 CARNAL FORGE возвращаются

25 ноя 2011 : 		 CARNAL FORGE берут паузу

6 июл 2010 : 		 Новое видео CARNAL FORGE

20 янв 2010 : 		 CARNAL FORGE расстались с барабанщиком

29 сен 2009 : 		 Новая песня CARNAL FORGE

28 авг 2009 : 		 Тизер нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2009 : 		 CARNAL FORGE работают над новым материалом

10 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE: доступна обложка альбома "Testify For My Victims"

5 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE опубликовали новое видео

28 фев 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2007 : 		 CARNAL FORGE подписались на Candlelight Records

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CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом

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Шведские трэш-металлисты CARNAL FORGE возвращаются в строй — они заключили контракт с ViciSolum Productions. Новый альбом коллектива, получивший название "Gun To Mouth Salvation", будет выпущен 25 января 2019 года. Это первая работа за прошедшие 12 лет с момента выхода студийного альбома "Testify For My Victims".

Новым вокалистом группы стал Tommie Wahlberg (NIGHTRAGE, LOCH VOSTOK), коллектив также пополнился барабанщиком Lawrence'ом Dinamarca'ой.



CARNAL FORGE To Release First Full-Length Album In 12 Years,




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dichlofos
5 окт 2018, 16:16		Хорошая новость, жаль только "шоколадный" вокалист отвалил - шикардосный запевала был.


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