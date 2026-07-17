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Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе



Dino Cazares в недавнем интервью поговорил о новом студийном альбоме FEAR FACTORY, который ориентировочно выйдет в конце 2026-го или начале 2027 года на Nuclear Blast. Это будет первая пластинка группы с участием новых музыкантов — вокалиста Milo Silvestro и барабанщика Pete Webber, которые уже более трех лет выступают с FEAR FACTORY в концертном составе:



«Считаю, что сейчас FEAR FACTORY работает на полную мощность. Мы стали очень сплоченным коллективом. Скоро выйдет новый альбом, а в августе мы выпустим новый сингл, так что люди смогут услышать, над чем мы работали. За последние три-четыре года FEAR FACTORY стали только сыграннее и сильнее. Наши живые выступления сейчас просто убойные».



После того как интервьюер отметил, что тексты нового альбома будут посвящены стремительному развитию искусственного интеллекта, Dino ответил:



«Да. Мы поем об этом с самого основания FEAR FACTORY, еще со времен нашего дебютного альбома "Soul Of A New Machine". Тогда это было своего рода знакомство с тем, кто мы такие и о чем наша музыка. Потом история и концепция развивались, пока человечество не стало ненужным, пока оно не оказалось на грани исчезновения.



На новом альбоме от человечества остались лишь жалкие фрагменты. И то, что осталось, борется за деэкстинкцию — другими словами, за то, чтобы не исчезнуть окончательно. Но это лишь часть истории. Есть и другая сюжетная линия, связанная с этим. Правда, пока я не хочу рассказывать обо всем альбоме, потому что он выйдет еще не скоро. Если я расскажу всё сейчас, потом уже нечего будет рассказывать».



На вопрос о том, что именно Milo привнес в новое творчество FEAR FACTORY, Dino ответил:



«Milo — очень талантливый музыкант и отличный вокалист. Он умеет играть практически на всем: клавишных, ударных, гитаре, басу. Но на этом альбоме, конечно, главным образом он занимался вокалом. Кроме того, мы вместе работали над текстами песен.



С творческой точки зрения работать с ним было здорово, потому что он музыкант, который понимает все аспекты музыки и каждого инструмента. Поэтому совместная работа получилась очень продуктивной.



К тому же FEAR FACTORY — одна из его любимых групп, поэтому он прекрасно понимает классические элементы нашего звучания. Когда он присоединился к группе, то сразу идеально вписался — не только благодаря своей манере пения, но и потому, что отлично чувствует, из чего складывается настоящая песня FEAR FACTORY. При этом он привнес и собственные идеи, при этом сохранив наш фирменный стиль».







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