сегодня



Новое видео DANKO JONES "We're Crazy", новое видео группы DANKO JONES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на весну следующего года на следующих лейблах: M-Theory Audio (США), Rise Above (Великобритания), Indica (Канада, Австралия и Новая Зеландия) и AFM (остальной мир). Продюсером материала был GGGarth Richardson (RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, BIFFY CLYRO, RISE AGAINST).



















+1 -1









просмотров: 264