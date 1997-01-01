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*Emigrate*



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Вокалист BILLY TALENT в новом видео EMIGRATE

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Группа EMIGRATE, сайд-проект гитариста RAMMSTEIN Richard'a Z. Kruspe'a, выпустит новую работу, получившую название "A Million Degrees", 30 ноября на Vertigo/Universal Music. В записи материала принимали участие вокалист RAMMSTEIN Till Lindemann, вокалист BILLY TALENT Benjamin Kowalewicz, лидер GHOST Cardinal Copia и Margaux Bossieux (DIRTY MARY). Запись материала началась еще весной 2015 года, но из-за того, что студию затопило, все работу было необходимо провести заново.

Трек-лист:

01. War

02. 1234 (feat. Ben Kowalewicz)

03. A Million Degrees

04. Lead On You (feat. Margaux Bossieux)

05. You Are So Beautiful

06. Hide And Seek

07. We Are Together

08. Let's Go (feat. Till Lindemann)

09. I'm Not Afraid (feat. Cardinal Copia)

10. Spitfire

11. Eyes Fade Away

Видео на композицию "1234" доступно ниже.



RAMMSTEIN Guitarist's EMIGRATE Project To Release 'A Million Degrees' Album Feat. TILL LINDEMANN, CARDINAL COPIA






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