Вокалист BILLY TALENT в новом видео EMIGRATE

Группа EMIGRATE, сайд-проект гитариста RAMMSTEIN Richard'a Z. Kruspe'a, выпустит новую работу, получившую название "A Million Degrees", 30 ноября на Vertigo/Universal Music. В записи материала принимали участие вокалист RAMMSTEIN Till Lindemann, вокалист BILLY TALENT Benjamin Kowalewicz, лидер GHOST Cardinal Copia и Margaux Bossieux (DIRTY MARY). Запись материала началась еще весной 2015 года, но из-за того, что студию затопило, все работу было необходимо провести заново.
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