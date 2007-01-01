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*Manowar*



26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

29 июл 2013 : 		 MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"

28 июл 2013 : 		 MANOWAR вновь в студии

5 июл 2013 : 		 Семплы концертного ЕР MANOWAR

2 июл 2013 : 		 Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'

29 июн 2013 : 		 Семпл концертного ЕР MANOWAR

18 июн 2013 : 		 MANOWAR выпустят концертный миньон

5 июн 2013 : 		 Переиздание MANOWAR "Warriors Of The World" выйдет в июне

16 май 2013 : 		 Юбилейное издание "Warriors Of The World" MANOWAR

13 апр 2013 : 		 MANOWAR планируют выпуск концертного альбома

20 мар 2013 : 		 Басист MANOWAR о музыке коллектива

22 янв 2013 : 		 MANOWAR вновь приедут в Россию

13 янв 2013 : 		 MANOWAR выпустили юбилейное издание альбома "Warriors Of The World"

7 ноя 2012 : 		 Винил последнего альбома MANOWAR выйдет в январе

31 окт 2012 : 		 MANOWAR на немецком ТВ

13 окт 2012 : 		 MANOWAR отменили два концерта в Испании

11 окт 2012 : 		 MANOWAR открыли новый тур

8 окт 2012 : 		 Финальная обложка нового альбома MANOWAR

29 сен 2012 : 		 MANOWAR и Hi-Rez Studios работают над игрой Smite

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома MANOWAR отложен

8 сен 2012 : 		 Превью обложки нового альбома MANOWAR

5 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома MANOWAR

17 авг 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет на CD в следующем месяце

18 июл 2012 : 		 MANOWAR анонсировали работу в новом фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом

14 июл 2012 : 		 Басист MANOWAR поддержал кампанию по проблеме с бродячими собаками в Софии

10 июл 2012 : 		 Первые даты нового тура MANOWAR

18 июн 2012 : 		 MANOWAR выступили на OST FEST

13 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома MANOWAR-Hammer Edition

1 июн 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR появится в магазинах в сентябре

11 май 2012 : 		 Название нового альбома MANOWAR

6 май 2012 : 		 Песня MANOWAR в фильме 'El Gringo'

21 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

24 мар 2012 : 		 Первые пробы нового альбома MANOWAR

18 мар 2012 : 		 Басист MANOWAR: "Мы постоянно живём во имя тру-металла"

17 мар 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет в июне

12 мар 2012 : 		 MANOWAR ответили на вопросы

23 дек 2011 : 		 Басист MANOWAR об отмене выступления на фестивале Getaway

27 июл 2011 : 		 MANOWAR представляют специальное издание “Battle Hymns MMXI”

15 апр 2011 : 		 Басист MANOWAR: «SCOTT COLUMBUS был нашим братом и вашим собратом по металлу»

5 апр 2011 : 		 MANOWAR о SCOTT'e COLUMBUS'e

5 апр 2011 : 		 Умер бывший барабанщик MANOWAR

28 фев 2011 : 		 MANOWAR вернутся в студию в апреле

10 дек 2010 : 		 Винил MANOWAR "Battle Hymns 2011" за 200$

25 ноя 2010 : 		 Два новых семпла MANOWAR

23 ноя 2010 : 		 Четыре семпла от MANOWAR

20 ноя 2010 : 		 Новый вариант "Manоwar" MANOWAR

9 ноя 2010 : 		 Басист MANOWAR о новом альбоме

9 ноя 2010 : 		 Дата выхода нового релиза MANOWAR

2 ноя 2010 : 		 Детали нового релиза MANOWAR

29 окт 2010 : 		 CHRISTOPHER LEE на альбоме MANOWAR

27 окт 2010 : 		 MANOWAR перезаписывают "Battle Hymns"

20 авг 2010 : 		 Репродукции MANOWAR доступны для приобретения

13 авг 2010 : 		 MANOWAR исполнили песню в честь DIO

21 июн 2010 : 		 Вокалист MANOWAR: RONNIE JAMES DIO был «первым богом металла»

21 июн 2010 : 		 Режиссер MANOWAR защищает группы, принявшие участие в трибьюте DIO

16 июн 2010 : 		 Детали трибьюта DIO от MANOWAR

15 июн 2010 : 		 Семпл с нового трека MANOWAR

31 май 2010 : 		 MANOWAR выпустят трибьют-CD DIO

14 май 2010 : 		 Фотоагент подала в суд на управляющую компанию MANOWAR

5 фев 2010 : 		 MANOWAR благодарят поклонников

25 дек 2009 : 		 Песня MANOWAR на русском

23 ноя 2009 : 		 Превью нового DVD MANOWAR

12 ноя 2009 : 		 MANOWAR подтвердили участие на Global East Open Air 2010

11 сен 2009 : 		 Новый DVD MANOWAR выйдет осенью

16 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового миньона MANOWAR

10 июн 2009 : 		 MANOWAR в Москве

1 май 2009 : 		 MANOWAR представят проект "The Asgard Saga" на фестивале MAGIC CIRCLE

13 апр 2009 : 		 MANOWAR записывают новую песню на 15 языках

11 апр 2009 : 		 MANOWAR воспользуются услугами первого барабанщика

8 июл 2008 : 		 MANOWAR побили свой рекорд по длительности выступления

27 дек 2007 : 		 Рождественская песня от MANOWAR в сети

27 дек 2007 : 		 Видео-поздравление от MANOWAR

19 дек 2007 : 		 MANOWAR выпустили специальные презервативы ''Защита Воина"

18 ноя 2007 : 		 MANOWAR: "$117 за билет - это дешево!"

11 ноя 2007 : 		 Барабанщик MANOWAR работает над сольным альбомом

7 ноя 2007 : 		 MANOWAR выступят на фестивале MAGIC CIRCLE

14 июн 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового концертного альбома MANOWAR

31 май 2007 : 		 Новый альбом MANOWAR

6 апр 2007 : 		 Видеоклип MANOWAR "Die For Metal" в сети

31 мар 2007 : 		 Концерт MANOWAR в Москве состоится

18 фев 2007 : 		 MANOWAR : виртуальный релиз альбома "Gods of War"

13 фев 2007 : 		 MANOWAR открыли интернет-дневник

6 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома MANOWAR

16 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме MANOWAR

23 дек 2006 : 		 MANOWAR анонсировали даты выхода нового альбома

27 ноя 2006 : 		 Подробности о DVD MANOWAR "The Day The Earth Shook - The Absolute Power"

29 авг 2006 : 		 MANOWAR: EP 'The Sons Of Odin' в октябре

3 авг 2006 : 		 Новый сингл MANOWAR выйдет в октябре

9 май 2006 : 		 Фронтмен MANOWAR выпустит DVD фильм о дикой природе

29 янв 2006 : 		 Гитарист MANOWAR попал в аварию на мотоцикле

24 янв 2006 : 		 MANOWAR выпускают сингл и альбом

11 май 2002 : 		 Manowar - в немецких чартах.

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|||| 26 окт 2018

KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

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Magic Circle Entertainment Management опубликовали следующее сообщение относительно новостей, связанных с Карлом Логаном:

«Относительно ареста Karl'a Logan'a и обвинений, выдвинутых в его адрес. Так как Karl и его адвокаты заняты этой проблемой, он НЕ будет выступать с MANOWAR.

Новый альбом и будущий тур не пострадают!»

Напомним, что в марте группа планирует приехать в Россию — все подробности в нашем концертном разделе.



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

LOR
26 окт 2018, 21:01		Ему нужно напирать на то, что ничто никого не должно отвлекать от Хашогги и обвинять русских хакеров. Глядишь и съедет с темы.

Xander
26 окт 2018, 21:32		У него будет сольный тур в нанары


father
26 окт 2018, 23:52		Неужели Росса возьмут? Это же даже лучше!
А Карлу удачи и справедливости, тут ситуация щекотливая конечно.

AcDc
27 окт 2018, 00:26		Фанатки Мановар бывают же разных возрастов, что теперь Карлу у каждой паспорт смотреть? Главное чтобы там не оказалось мальчиков)))

StygianSaviour
27 окт 2018, 00:28		На видео щекотали детей? Иначе ситуация вполне однозначная. Не стоит расчехлять дрочило на детей.

Exceptional
27 окт 2018, 01:54		>>>А Карлу удачи

Да пошел он на хуй с такими девиациями. Какая тут может быть справедливость? Долбоёбу больше подрочить не на что было? Я никак и никогда не смогу этого понять.

StygianSaviour
27 окт 2018, 02:18		Не, ну на деле то мы девиации не выбираем, но иногда нужно понимать, что твоя девиация ну совсем херовая. Просто лично мне хранение запрещенной порнографии всегда говорит об очень слабой выдержке субъекта относительно его желаний. А так и от видосов к практике перейти недолго.

Exceptional
27 окт 2018, 02:58		>>>мы девиации не выбираем

Ага, да, оправдание. Он сам, конечно, не мог понять, что что-то не так. Искренне надеюсь, что его жизнь превратится в кошмар.

Darkside.ru MemberBlindman
27 окт 2018, 04:14		фоточку смотрим, это 11 летнему пареньку говорилось, а таких, походу, было не один и не десять... король же, миталу ж!

balamut75
27 окт 2018, 05:52		Цитата:-"Новый альбом и будущий тур не пострадают!»" Они что новый альбом хотят выпустить? Или я чего путаю или они собирались в последний тур и на покой?


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