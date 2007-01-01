26 окт 2018



KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR Magic Circle Entertainment Management опубликовали следующее сообщение относительно новостей, связанных с Карлом Логаном:



«Относительно ареста Karl'a Logan'a и обвинений, выдвинутых в его адрес. Так как Karl и его адвокаты заняты этой проблемой, он НЕ будет выступать с MANOWAR.



Новый альбом и будущий тур не пострадают!»



Напомним, что в марте группа планирует приехать в Россию — все подробности в нашем концертном разделе. http://www.manowarkingsofmetal.com





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