Новое видео CORELEONI "All I Care For", новое видео группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого состоялся 23 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Il Padrino

02. Firedance

03. Downtown

04. Higher

05. Get It While You Can

06. In The Name

07. Let It Be

08. All I Care For

09. Walk On Water

10. Here Comes The Heat

11. Tell No Lies

12. Ride On

13. Anytime Anywhere

14. El Traidor (bonus track; CD edition only)



















