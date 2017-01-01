Новое видео CORELEONI

"All I Care For", новое видео группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого состоялся 23 февраля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. Il Padrino
02. Firedance
03. Downtown
04. Higher
05. Get It While You Can
06. In The Name
07. Let It Be
08. All I Care For
09. Walk On Water
10. Here Comes The Heat
11. Tell No Lies
12. Ride On
13. Anytime Anywhere
14. El Traidor (bonus track; CD edition only)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).