Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [69]
*Новое видео SLIPKNOT [42]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [34]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [29]
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [27]
*
[= ||| все новости группы



*Coreleoni*



7 ноя 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

30 окт 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

25 июн 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

20 фев 2018 : 		 Акустическое видео CORELEONI

9 фев 2018 : 		 Новая песня CORELEONI

31 янв 2018 : 		 Концертное видео CORELEONI

17 янв 2018 : 		 Новая песня CORELEONI

25 дек 2017 : 		 Видео с первого выступления CORELEONI

21 дек 2017 : 		 Новая песня CORELEONI

14 ноя 2017 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI

| - |
|||| сегодня

Новое видео CORELEONI

*
zoom
*
* *
"All I Care For", новое видео группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого состоялся 23 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Il Padrino
02. Firedance
03. Downtown
04. Higher
05. Get It While You Can
06. In The Name
07. Let It Be
08. All I Care For
09. Walk On Water
10. Here Comes The Heat
11. Tell No Lies
12. Ride On
13. Anytime Anywhere
14. El Traidor (bonus track; CD edition only)

CORELEONI Featuring RAINBOW Singer RONNIE ROMERO And GOTTHARD Guitarist LEO LEONI Release "All I Care For" Music Video








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 200

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Anthrax Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,64311289787292    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом