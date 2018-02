9 фев 2018



Новая песня CORELEONI "All I Care For", новая песня группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого запланирован на 23 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Il Padrino

02. Firedance

03. Downtown

04. Higher

05. Get It While You Can

06. In The Name

07. Let It Be

08. All I Care For

09. Walk On Water

10. Here Comes The Heat

11. Tell No Lies

12. Ride On

13. Anytime Anywhere

14. El Traidor (bonus track; CD edition only)















просмотров: 647